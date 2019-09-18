Зидан оценил готовность Азара сыграть с ПСЖ
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ рассказал о физических кондициях вингера команды Эдена Азара.
"Азар готов сыграть 90 минут. У нас было ещё несколько тренировочных сессий, и я думаю, что он может отыграть весь матч. Посмотрим", - цитирует Зидана Goal.com.
Напомним, что бельгиец пропустил старт сезона из-за травмы и только в минувшую субботу дебютировал за "сливочных", выйдя на замену во втором тайме поединка с "Леванте".
Матч ПСЖ - "Реал" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
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