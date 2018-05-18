Зидан оценил готовность Роналду к финалу Лиги Чемпионов

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал о состоянии здоровья Криштиану Роналду.

"С Роналду все хорошо. Сейчас он готов на 120 процентов" - приводит слова Зидана Metro.

Напомним, что у Роналду была травма лодыжки, которую он получил в Эль Класико.

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