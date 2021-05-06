Зидан оценил игру Азара в матче с "Челси"
Фото Reuters
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями об игре вингера своей команды Эдена Азара в ответной полуфинальной игре Лиги Чемпионов против "Челси".
Напомним, что "сливочные" уступили со счётом 0:2, а бельгиец провёл на поле 88 минут.
"Эден должен играть, чтобы вернуть уверенность в своих силах. Играя, шаг за шагом, он должен восстанавливать прежнюю версию себя", - цитирует Зидана Marca.
В текущем сезоне 30-летний Азар сыграл за "Реал" 18 матчей и забил 3 гола.
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"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14