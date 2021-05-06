Зидан оценил игру Азара в матче с "Челси"

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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями об игре вингера своей команды Эдена Азара в ответной полуфинальной игре Лиги Чемпионов против "Челси".

Напомним, что "сливочные" уступили со счётом 0:2, а бельгиец провёл на поле 88 минут.

"Эден должен играть, чтобы вернуть уверенность в своих силах. Играя, шаг за шагом, он должен восстанавливать прежнюю версию себя", - цитирует Зидана Marca.

В текущем сезоне 30-летний Азар сыграл за "Реал" 18 матчей и забил 3 гола.

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