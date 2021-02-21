Зидан оценил игру "Реала" в матче с "Вальядолидом"

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Зидан оценил игру "Реала" в матче с "Вальядолидом"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре своей команды в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (1:0).

"Это важная победа для нас. Мы сумели победить в четвертом матче подряд, мы делаем свое дело. "Реал" сейчас в порядке, мы стабильно. Команда хорошо играла в обороне. Теперь нам нужно отдохнуть и подготовиться к матчу с "Аталантой".

Что касается Бензема, то мы не будем рисковать его здоровьем. Если не сможет сыграть с "Аталантой", то не сыграет", - приводит слова Зидана Marca.

Матч "Аталанта" - "Реал" состоится 24 февраля.

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