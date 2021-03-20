Зидан оценил итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов
Фото Football Espana
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, что в соперники "сливочным" достался английский "Ливерпуль". В случае победы над "красными" испанцы сыграют с "Порту" или "Челси".
"Мы понимаем, что нас ждёт и какие трудности соперник может нам устроить. Не хочу говорить о том, хороший это жребий или нет. "Ливерпуль" - команда, которая может в любой момент удивить козырем. Впрочем, то же самое можно сказать и про "Реал". Это будет хорошая игра между двумя командами, которые много раз побеждали в ЛЧ", - приводит слова Зидана Goal.com.
"Реал" сначала сыграет с "Ливерпулем" дома (6 апреля), а затем на выезде (14 апреля).
Не пропустите: Хабиб отреагировал на жеребьёвку 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
-
"Реал" считает себя лидером в гонке за Холандом
-
Головин сыграет со сборной Словении благодаря вмешательству РФС
-
Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Реал" готов включить Иско в сделку по Роналду
Лента новостей
-
"Сочи" показал празднование разгромной победы над "Тамбовом"
-
Вильена близок к уходу из "Краснодара"
-
Агент Головина подтвердил, что игрока отпустили в Сочи
-
1
"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
-
Сёмин высказался о потенциале Захаряна
-
Испанская любовница Мамаева: "Я верю в прекрасное будущее вместе с Пашей"
-
"Реал" считает себя лидером в гонке за Холандом
-
Умер лучший бомбардир в истории "Лидса"
-
Глушаков надеется попасть в заявку сборной России на Евро-2020
-
Головин сыграет со сборной Словении благодаря вмешательству РФС
-
Зидан оценил итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Наполи" хочет заполучить защитника "Ливерпуля"
-
Сёмин отреагировал на слухи об интересе "Ротора"
-
"Реал" готов включить Иско в сделку по Роналду
-
Головин высказался о запрете лететь в Сочи на матч Россия - Словения
-
Буффон намерен летом уйти в другой итальянский клуб
-
Сёмин может возглавить "Ротор"
-
"Милан" интересуется Влашичем
-
"Реал" нацелился на полузащитника "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4