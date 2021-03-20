Зидан оценил итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что в соперники "сливочным" достался английский "Ливерпуль". В случае победы над "красными" испанцы сыграют с "Порту" или "Челси".

"Мы понимаем, что нас ждёт и какие трудности соперник может нам устроить. Не хочу говорить о том, хороший это жребий или нет. "Ливерпуль" - команда, которая может в любой момент удивить козырем. Впрочем, то же самое можно сказать и про "Реал". Это будет хорошая игра между двумя командами, которые много раз побеждали в ЛЧ", - приводит слова Зидана Goal.com.

"Реал" сначала сыграет с "Ливерпулем" дома (6 апреля), а затем на выезде (14 апреля).

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