Зидан оценил Рамоса, как капитана "Реала"

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Зидан оценил Рамоса, как капитана "Реала"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о Серхио Рамосе, как о капитане команды.

"У каждого свое мнение, но сомневаться в значении Рамоса для клуба значит проявлять неуважение. Мы знаем, какой человек Серхио, знают и его одноклубники. Его здесь очень любят, и он заслужил эту любовь. Он наш капитан. Лучший капитан, который только может быть у "Реала" - приводит слова Зидана Sportskeeda.

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