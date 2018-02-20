Зидан оценил шансы Марсело, Крооса и Модрича сыграть с ПСЖ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил шансы защитника Марсело, а также хавбеков Тони Крооса и Луки Модрича сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Модрич почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия, он пропустил сегодняшнюю тренировку, но должен быстро восстановиться. Он, Кроос и Марсело должны быть готовы к ответному матчу с ПСЖ" - цитирует Зидана Real Madrid Info.

Напомним, что ответный матч между "Реалом" и ПСЖ состоится 6 марта в Париже. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 3:1.

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