Зидан оценил свое решение отказаться от трансфера Кепы

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Зидан оценил свое решение отказаться от трансфера Кепы
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, почему в январе он отменил трансфер вратаря "Атлетика" Кепы Аррисабалаги.

"Кепа обладает большим талантом, но я не хотел подписывать вратаря посреди сезона. Я не жалею, что его трансфер не состоялся. Я не приверженец изменений в составе в середине сезона. Что касается будущего Кепы, то я не думаю о нем. Все мои мысли о полуфинале Лиги чемпионов", – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что в январе "Реал" мог купить 23-летнего Аррисабалагу за 20 миллионов евро. Некоторое время назад голкипер продлил контракт с "Атлетиком", с увеличившейся суммой отступных до 80 миллионов евро.

Не пропустите:  У Переса состоялся резкий разговор с Зиданом по итогам матча с "Атлетиком". | http://soccernews.ru

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