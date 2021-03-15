Зидан оценил вероятность возвращения Роналду в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о возможном возвращении португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в мадридский клуб.

"Все может быть. Мы уважаем Роналду, как личность и помним все, что он сделал для "Реала". Но сейчас он является игроком "Ювентуса", поэтому мы с уважением относимся к этому. Посмотрим, что будет в будущем. Мне повезло иметь возможность поработать с ним, Криштиану произвел на меня большое впечатление", - приводит слова Зидана Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может отпустить 36-летнего Роналду бесплатно, так как больше не может платить ему зарплату, которая с учетом налогов составляет около 60 миллионов евро в год.

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