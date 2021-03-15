Зидан оценил вероятность возвращения Роналду в "Реал"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о возможном возвращении португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в мадридский клуб.
"Все может быть. Мы уважаем Роналду, как личность и помним все, что он сделал для "Реала". Но сейчас он является игроком "Ювентуса", поэтому мы с уважением относимся к этому. Посмотрим, что будет в будущем. Мне повезло иметь возможность поработать с ним, Криштиану произвел на меня большое впечатление", - приводит слова Зидана Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" может отпустить 36-летнего Роналду бесплатно, так как больше не может платить ему зарплату, которая с учетом налогов составляет около 60 миллионов евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14