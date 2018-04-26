Зидан: "Очень довольны результатом, но "Бавария" может выиграть на "Сантьяго Бернабеу"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов над мюнхенской "Баварией".
"Мы очень довольны результатом, но в первые несколько минут матча у нас было много проблем, мы пытались взять игру под свой контроль. Исход противостояния все еще не решен, "Бавария" может выиграть на "Бернабеу", но мы очень рады выиграть со счетом 2:1 в Мюнхене", - цитирует наставника "сливочных" официальный сайт УЕФА.
Напомним, свой комментарий по матчу дал Рамос. | soccernews.ru
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