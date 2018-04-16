Зидан одержал 100-ю победу во главе "Реала"

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Зидан одержал 100-ю победу во главе "Реала"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан одержал 100-ю победу в качестве наставника мадридского клуба.

В матче 32-тура чемпионата Испании "сливочные" победили "Малагу" (2:1). Для достижения такой отметки Зидану потребовалось 140 матчей. Также у него 25 ничьих и 15 поражений.

Быстрее 100 побед со своими командами одерживали только Луис Энрике (126 матчей, "Барселона"), Жозе Моуринью (133, "Реал") и Хосеп Гвардьола (139, "Барселона").

Напомним, вчера ПСЖ стал чемпионом Франции. | soccernews.ru

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