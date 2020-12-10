Зидан одержал юбилейную победу во главе "Реала"

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Зидан одержал юбилейную победу во главе "Реала"

Зинедин Зидан достиг отметки в 150 побед в качестве главного тренера мадридского "Реала".

Юбилейным для легендарного француза стал вчерашний матч Лиги Чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии", выигранный со счётом 2:0.

Чтобы победить 150 раз во главе "сливочных" Зидану потребовалось 228 игр.

В истории "Реала" действующий наставник уступает только Мигелю Муньосу по числу побед - у того их 357.

Не пропустите: Зидан высказался о победе "Реала" над "Боруссией". | http://soccernews.ru
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