Зидан: "Однажды я возглавлю сборную Франции"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своих планах на отдаленное будущее.

"Хочу ли я возглавить сборную Франции? Да, но я не хочу говорить об этом. Сегодня - не время, чтобы обсуждать этот вопрос . Однажды, конечно, это произойдет, если я продолжу тренировать. Самое главное сегодня для команды - тщательно подготовиться к Чемпионату Мира ", - приводит слова 45-летнего специалиста Quotidien.

Напомним, Зидан похвалил Мбаппе. | soccernews.ru