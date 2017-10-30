Зидан одобрил приобретение трех звезд АПЛ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан одобрил возможное приобретение своим клубом трех звезд из английской Премьер-Лиги.

По информации испанской прессы, наставник "сливочных" хотел бы заполучить в ряды своей команды двух игроков "Тоттенхэма" - Харри Кейна и Деле Алли, а также вингера "Челси" Эдена Азара. Однако позиция французского специалиста заключается, не в том, чтобы приобрести всех троих, а в том, что он будет рад видеть в "Реале" каждого из этих футболистов.

Напомним, "Реал" потерял Варана. | soccernews.ru