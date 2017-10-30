Зидан одобрил приобретение трех звезд АПЛ

Теги реал мадридзинедин зиданэден азарделе алличелситоттенхэмхарри кейн

Зидан одобрил приобретение трех звезд АПЛГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан одобрил возможное приобретение своим клубом трех звезд из английской Премьер-Лиги.

По информации испанской прессы, наставник "сливочных" хотел бы заполучить в ряды своей команды двух игроков "Тоттенхэма" - Харри Кейна и Деле Алли, а также вингера "Челси" Эдена Азара. Однако позиция французского специалиста заключается, не в том, чтобы приобрести всех троих, а в том, что он будет рад видеть в "Реале" каждого из этих футболистов.

Напомним, "Реал" потерял Варана. | soccernews.ru

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