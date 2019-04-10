Зидан одобрил трансфер Азара в "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан одобрил потенциальный трансфер бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб намерен закрыть трансфер игрока в ближайшее время. Сложность в том, что "Челси" требует за хавбека не менее 112 миллионов евро, но "Реал" не готов платить больше 85 миллионов.

В этом сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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