Зидан одобрил трансфер Азара в "Реал"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан одобрил потенциальный трансфер бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб намерен закрыть трансфер игрока в ближайшее время. Сложность в том, что "Челси" требует за хавбека не менее 112 миллионов евро, но "Реал" не готов платить больше 85 миллионов.
В этом сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Азар не хочет больше оставаться в "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Прокурор назвал сумму, которую потратила компания Кокорина и Мамаева в день преступления
-
Trasnfermarkt составил символическую сборную самых дорогих российских футболистов в возрасте до 21 года
-
Почеттино может возглавить "Баварию"
-
ПСЖ намерен расстаться с Буффоном
-
Монтелла - новый тренер "Фиорентины"
Лента новостей
-
Кокорин: "Чеки на 396 тысяч? А писали, что мы 2,5 миллиона потратили"
-
Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба
-
Зидан одобрил трансфер Азара в "Реал"
-
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" близок к переходу в ПСЖ
-
"Зенит" потроллил "Спартак" по поводу концерта группы "Ленинград"
-
Прокурор назвал сумму, которую потратила компания Кокорина и Мамаева в день преступления
-
Trasnfermarkt составил символическую сборную самых дорогих российских футболистов в возрасте до 21 года
-
Почеттино может возглавить "Баварию"
-
Хабиб: "Не хотел бы нести ответственность за жизнь Роналду"
-
Адвокат Кокорина заметила противоречия в показаниях свидетеля
-
Каррера прокомментировал своё увольнение из "Спартака"
-
1
Фердинанд дал несколько советов защитникам "Манчестер Юнайтед" по нейтрализации Месси
-
ПСЖ намерен расстаться с Буффоном
-
"Супернеадекватная": девушка из компании Кокорина и Мамаева устроила погром в "Кофемании"
-
"Манчестер Сити" и "Милан" поборются за перспективного бразильца
-
Экс-форвард "Спартака" Прудников опозорился в Армении, запоров два убойных момента за несколько секунд
-
Гинер рассказал, как поступил бы с Кокориным и Мамаевым
-
Монтелла - новый тренер "Фиорентины"
-
4
"Реал" в этом сезоне пропустил больше голов, чем любая другая команда Ла Лиги
-
Свидетель назвал самого агрессивного фигуранта из компании Кокорина и Мамаева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14