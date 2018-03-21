Зидан одобрил трансфер Левандовски

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан одобрил возможное подписание своим клубом форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Как информирует AS, теперь "сливочным" осталось согласовать условия предстоящей сделки с чемпионами Германии.

Ранее свое согласие на переезд на "Сантьяго Бернабеу" дал сам поляк.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Баварию".

Напомним, Рауль возглавит юношескую команду "Реала". | soccernews.ru