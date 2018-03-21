Зидан одобрил трансфер Левандовски

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиреал мадридзинедин зидан

Зидан одобрил трансфер ЛевандовскиГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан одобрил возможное подписание своим клубом форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Как информирует AS, теперь "сливочным" осталось согласовать условия предстоящей сделки с чемпионами Германии.

Ранее свое согласие на переезд на "Сантьяго Бернабеу" дал сам поляк.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Баварию".

Напомним, Рауль возглавит юношескую команду "Реала". | soccernews.ru

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