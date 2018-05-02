Зидан одобрил трансфер Салаха

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Зидан одобрил трансфер СалахаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан одобрил приобретение своим клубом лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям испанской прессы, подписание 25-летнего вингера "красных" получило всеобщее одобрение в стане "сливочных" - от игроков и тренерского штаба команды до руководства клуба. Таким образом, египтянин стал приоритетной трансферной целью "Реала" на ближайшее лето.

В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 48 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, зимой Зидан и игроки "Реала" заключили сделку. | soccernews.ru

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