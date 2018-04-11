Зидан огласил заявку на матч с "Ювентусом"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан;

Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Марсело, Тео Эрнандес;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич;

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

Напомним, что матч "Реал" - "Ювентус" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru