Зидан огласил заявку "Реала" на Эль Класико

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Зидан огласил заявку "Реала" на Эль Класико

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 17-го тура испанской Примеры против "Барселоны".

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Моха;

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич;

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.

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