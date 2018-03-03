Зидан огласил заявку "Реала" на матч с "Хетафе"

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Зидан огласил заявку "Реала" на матч с "Хетафе"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 27-го тура Примеры против "Хетафе".

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан;

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес;

Полузащитники: Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич;

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Напомним, что матч "Реал" - "Хетафе" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru   

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