Зидан огласил заявку "Реала" на матч с "Осасуной"

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Зидан огласил заявку "Реала" на матч с "Осасуной"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч шестого тура Примеры против "Осасуны".

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Альваро Одриосола, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Эдер Милитао, Начо Фернандес;

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Напомним, что матч "Реал" - "Осасуна" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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