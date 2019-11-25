Зидан огласил заявку "Реала" на матч с ПСЖ

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Зидан огласил заявку "Реала" на матч с ПСЖ

Стала известна заявка мадридского "Реала" на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с парижским ПСЖ. Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан включил в список 19 футболистов.

В матче может принять участие валлийский нападающий Гарет Бэйл, который недавно сфотографировался с провокационным флагом "Уэльс, гольф, "Реал"… Только в таком порядке!"

Заявка "Реала" на матч с ПСЖ выглядит так:

вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;

защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;

полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

нападающие: Гарет Бэйл, Эден Азар, Карим Бензема, Лука Йович, Родриго Гоэс.

Матч "Реал" - "ПСЖ" состоится 26 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск. 

Напомним, что ПСЖ уже гарантировал себе выход в плей-офф, а "Реал" занимает второе место в группе.

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