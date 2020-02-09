Зидан опередил Моуринью по числу победу во главе "Реала" в чемпионате Испании

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в матче 23-го тура тура чемпионата Испании с "Осасуной" (4:1) одержал свою 88-ю победу в Примере во главе королевского клуба.

По этому показателю французский специалист обошел экс-наставника мадридцев португальца Жозе Моуринью (87).

Напомним, что Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. В этот период клуб по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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