Зидан опередил Моуринью по числу победу во главе "Реала" в чемпионате Испании

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Зидан опередил Моуринью по числу победу во главе "Реала" в чемпионате Испании

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в матче 23-го тура тура чемпионата Испании с "Осасуной" (4:1) одержал свою 88-ю победу в Примере во главе королевского клуба.

По этому показателю французский специалист обошел экс-наставника мадридцев португальца Жозе Моуринью (87).

Напомним, что Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. В этот период клуб по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Не пропустите: Зидан попал в аварию возле базы "Реала". | http://soccernews.ru 
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сегодня, Лео установит очередной рекорд по пёшеходству не только Ла Лиги, но и всего футбола в целом. В конце сезона получит 60+ млн. за картонство, а потом и липовый ЗМ! Он самый настоящий инопланетянин! Visca el Barca!

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