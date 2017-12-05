Зидан определил двух приоритетных кандидатов на усиление атаки "Реала" в январе

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Зидан определил двух приоритетных кандидатов на усиление атаки "Реала" в январеГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил двух приоритетных кандидатов на усиление атаки своей команды в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям Marca, наставник "сливочных" хочет, чтобы в январе его клуб предпринял попытки подписать форварда миланского "Интера" Мауро Икарди. Альтернативой 24-летнему нападающему "нерадзурри" французский наставник определил Тимо Вернера из немецкого "РБ Лейпциг".

Напомним, "Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление своей атаки летом. | soccernews.ru

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