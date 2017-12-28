Зидан определил новую трансферную цель из АПЛ для "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил новую трансферную цель из английской Премьер-Лиги для своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" сообщил руководству своего клуба, что он заинтересован в подписании полузащитника английского "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, в нынешнем сезоне ставшего одним из лучших игроков АПЛ в первой половине сезона.

Напомним, Роналду не поддерживает возможное приобретение "Реалом" двух звезд АПЛ. | soccernews.ru