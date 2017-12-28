Зидан определил новую трансферную цель из АПЛ для "Реала"

Теги реал мадридзинедин зиданманчестер ситикевин де брюйне

Зидан определил новую трансферную цель из АПЛ для "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил новую трансферную цель из английской Премьер-Лиги для своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" сообщил руководству своего клуба, что он заинтересован в подписании полузащитника английского "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, в нынешнем сезоне ставшего одним из лучших игроков АПЛ в первой половине сезона.

Напомним, Роналду не поддерживает возможное приобретение "Реалом" двух звезд АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов