Зидан определил первого кандидата на замену Бензема

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Зидан определил первого кандидата на замену БенземаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил первого кандидата на замену форварду своей команды Кариму Бензема, который ближайшим летом, вероятнее всего покинет королевский клуб.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 45-летний специалист хотел, чтобы позицию центрального нападающего "сливочных" занял Эдинсон Кавани из французского ПСЖ. Однако в королевском клубе кандидатура уругвайца уже была отброшена из-за его высокой зарплаты, которая равняется 13,5 миллионам евро в год.

Напомним, "Реал" определился с очередным кандидатом на замену Бэйлу. | soccernews.ru

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