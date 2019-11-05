Зидан определил трех кандидатов на усиление защиты "Реала"

Теги реал мадридзинедин зиданвильям салибабенуа бадьяшильбубакар камара

Зидан определил трех кандидатов на усиление защиты "Реала"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан планирует приобрести нового защитника.

Как сообщает Mundo Deportivo, французский специалист следит за Вильямом Салиба ("Арсенал"), Бенуа Бадьяшилем ("Монако") и Бубакаром Камара ("Марсель").

Отметим, что все трое являются французами в возрасте 18-19 лет.

После 12 туров "Реал" имеет с "Барселоной" по 22 очка, однако по дополнительным показателям первое место занимают каталонцы.

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