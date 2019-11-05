Зидан определил трех кандидатов на усиление защиты "Реала"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан планирует приобрести нового защитника.

Как сообщает Mundo Deportivo, французский специалист следит за Вильямом Салиба ("Арсенал"), Бенуа Бадьяшилем ("Монако") и Бубакаром Камара ("Марсель").

Отметим, что все трое являются французами в возрасте 18-19 лет.

После 12 туров "Реал" имеет с "Барселоной" по 22 очка, однако по дополнительным показателям первое место занимают каталонцы.

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