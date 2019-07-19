Зидан определился с атакующим трио "Реала" на следующий сезон

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сформировал новое атакующее трио своей команды, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский специалист решил сделать ставку на Эдена Азара (слева), Винисиуса Жуниора (справа) и Карима Бензема (в центре).

На подхвате у игроков основы будут Лука Йович, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Иско.

Напомним, что этим летом "Реал" потратил на усиление состава 303 миллиона евро. Треть от этой суммы ушла на приобретение Азара.

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