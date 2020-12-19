Зидан определился с будущим Иско в "Реале"

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Зидан определился с будущим Иско в "Реале"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил не расставаться с полузащитником Иско, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский тренер рассчитывает на 28-летнего футболиста во второй части сезона.

Ранее предполагалось, что испанец может сменить команду в январе, чтобы получать больше игровой практики в преддверии Евро-2020.

В текущем сезоне Иско провёл за "Реал" 10 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с королевским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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