Зидан определился с будущим Марсело в "Реале"

Новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с будущим защитника Марсело в мадридском клубе.

Как сообщает A Bola, французский специалист потребовал от руководства "бланкос" сохранить бразильского латераля.

Ранее футболист намеревался покинуть "Реал" и перебраться летом в "Ювентус", но возвращение Зидана на "Сантьяго Бернабеу" изменило его планы.

В текущем сезоне Марсело потерял место в стартовом составе "сливочных". Из основы его вытеснил воспитанник королевского клуба Серхио Регилон.

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