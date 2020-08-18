Зидан определился с будущим Регилона в "Реале"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на защитника Серхио Регилона.
По информации Mundo Deportivo, французский тренер дал согласие руководству королевского клуба на продажу левого фулбека.
Не исключено, что воспитанник "сливочных" попал в немилость к Зидану из-за непростых отношений с сыном 48-летнего специалистом Лукой.
Напомним, что сезон 2019/20 Регилон провёл в аренде в "Севилье". Им интересуются "Челси", "Эвертон" и "Наполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14