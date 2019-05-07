Зидан определился с будущим Вальверде и Браима в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан принял решение по будущему двух полузащитников своей команды - Федерико Вальверде и Браима Диаса.

Как сообщает AS, французский специалист рассчитывает на обоих футболистов в следующем сезоне.

Однако если 20-летний уругваец сможет рассчитывать на регулярную игровую практику, то 19-летнему испанцу Зидан таких гарантий не даёт, поэтому не исключается вариант с его уходом в аренду.

В текущем сезоне Вальверде сыграл за "Реал" 24 матча, результативными действиями не отличался. В активе Браима, который только в январе присоединился к команде, 9 игр и 2 ассиста.

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