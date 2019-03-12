Зидан определился с еще одной летней трансферной целью

Новый главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет видеть в команде датского полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает The Independent.

По сведениям издания, переход может состояться в летнее трансферное окно. "Реал" намерен воспользоваться тем, что Эриксен отказывается продлевать контракт с лондонским клубом, действующим до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Зидан попросил "Реал" купить полузащитника "Челси" Нголо Канте.

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