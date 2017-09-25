Зидан определился с игроками, которые отправятся в Дортмунд

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками своей команды, которые сегодня отправятся в Дортмунд на завтрашний матч группового этапа Лиги Чемпионов против местной "Боруссии".

Так, в список наставника "сливочных" вошли:

вратари - Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан;

защитники - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ашраф Хакими, Альваро Техеро;

полузащитники - Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

нападающие - Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Напомним, в матче с "Боруссией" Зидан не сможет рассчитывать сразу на пятерых игроков. | soccernews.ru