Зидан определился с основным голкипером "Реала" на следующий сезон

1 Теги реал мадридзинедин зидантибо куртуаандрей лунинлука зидан

Зидан определился с основным голкипером "Реала" на следующий сезон

Наставник "Реала" Зинедин Зидан решил, что в новом сезоне основным вратарем команды будет Тибо Куртуа.

По сведениям ABC, Кейлор Навас, скорее всего, уйдет из команды предстоящим летом. Тогда роль второго голкипера займет Андрей Лунин, находящийся в аренде в "Леганесе".

Отмечается, что сын Зидана Лука будет третьим вратарем "Реала".

В текущем сезоне Куртуа провел 32 игры, из них в 10 он сохранил ворота "сухими". На счету Лунина 5 матчей за "Леганес", в которых он пропустил три гола.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Зря. Навас был супер. А курносый никуда не годен.

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