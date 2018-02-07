Зидан определился с потенциальной заменой для Модрича

Теги реал мадридмарсельзинедин зиданлука модричмаксим лопес

Зидан определился с потенциальной заменой для МодричаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с потенциальной заменой для ведущего полузащитника своей команды Луки Модрича.

Как информирует испанская пресса, наставник королевского клуба заинтересован в подписании хавбека французского "Марселя" Максима Лопеса. По мнению 45-летнего специалиста, его перспективный соотечественник имеет в футболе большое будущее и способен стать одним из лидеров самого титулованного клуба мира.

В нынешнем сезоне Лопес забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за "Марсель".

Напомним, "Реал" предпринял первые шаги по подписанию Азара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

По стопам отцов: талантливые дети футбольных легенд

По стопам отцов: талантливые дети футбольных легенд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов