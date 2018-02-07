Зидан определился с потенциальной заменой для Модрича

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с потенциальной заменой для ведущего полузащитника своей команды Луки Модрича.

Как информирует испанская пресса, наставник королевского клуба заинтересован в подписании хавбека французского "Марселя" Максима Лопеса. По мнению 45-летнего специалиста, его перспективный соотечественник имеет в футболе большое будущее и способен стать одним из лидеров самого титулованного клуба мира.

В нынешнем сезоне Лопес забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за "Марсель".

Напомним, "Реал" предпринял первые шаги по подписанию Азара. | soccernews.ru