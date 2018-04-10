Зидан определился с потенциальной заменой Кроосу

Теги реал мадридзинедин зидантони кроосмарсельмаксим лопес

Зидан определился с потенциальной заменой КроосуГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с потенциальной заменой полузащитнику своей команды Тони Кроосу, к которому проявляет интерес "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой немцу наставник королевского клуба видит хавбека "Марселя" Максима Лопеса. Учитывая интерес, который к 20-летнему игроку "бело-голубых" проявляет каталонская "Барселона", "сливочные" могут предпринять попытки подписать его уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Лопес забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за "Марсель".

Напомним, Зидан и Перес имеют разные взгляды на формирование нового атакующего трио "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Андре

Зизу ты чего, крооса не надо продавать

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