Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с приоритетной трансферной целью своей команды на ближайшее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" хочет, чтобы ближайшим летом руководство королевского клуба сделало все возможное, чтобы заполучить на "Сантьяго Бернабеу" вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. По мнению французского специалиста, ближайшее лето станет идеальным временем для подписания бельгийца.

В нынешнем сезоне Азар забил 16 мячей и сделал 13 результативных передач в 50 матчах за "Челси".

Напомним, Роналдо видит Неймара в "Реале". | soccernews.ru