Зидан определился с приоритетным кандидатом на усиление центра защиты "Реала"

Теги маркиньоспсжреал мадридфлорентино пересзинедин зидан

Зидан определился с приоритетным кандидатом на усиление центра защиты "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с приоритетным кандидатом на усиление центра защиты своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже уведомил президента своего клуба Флорентино Переса о том, что следующим летом хотел бы заполучить в число своих подопечных бека французского ПСЖ Маркиньоса. Ожидается, что руководство "Реала" будет готово удовлетворить требование француза.

Напомним, Модрич не исключает своего ухода из "Реала". | soccernews.ru

комментарии
РМ

Уродцы нужно о напах думать а не об обороне? Купите блядЬ Кейна или верните Диаса...

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов