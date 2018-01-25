Зидан определился с приоритетным кандидатом на усиление центра защиты "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с приоритетным кандидатом на усиление центра защиты своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже уведомил президента своего клуба Флорентино Переса о том, что следующим летом хотел бы заполучить в число своих подопечных бека французского ПСЖ Маркиньоса. Ожидается, что руководство "Реала" будет готово удовлетворить требование француза.

Напомним, Модрич не исключает своего ухода из "Реала". | soccernews.ru