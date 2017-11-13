Зидан определился с заменой для Бэйла
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заменой для вингера своей команды Гарета Бэйла, которого "сливочные" намерены выставить на трансфер.
Так, по сведениям испанской прессы, наставник действующего обладателя кубка чемпионов уведомил руководство своего клуба, что летом следующего года хотел бы заполучить в ряды своих подопечных Эдена Азара из лондонского "Челси".
Напомним, "Реал" может обменять Бэйла и Крооса на Неймара. | soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
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|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
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|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
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|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
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|Кристал Пэлас
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