Зидан определился с заменой для Модрича

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заменой для ключевого полузащитника своей команды Луки Модрича.

Как информирует испанская пресса, по мнению наставника "сливочных", в будущем позицию 32-летнего хавбека в центре поля должен будет занять его соотечественник Матео Ковачич. Учитывая роль, которую французский специалист приготовил воспитаннику загребского "Динамо", он намерен воспрепятствовать его возможному отъезду в Италию, где в услугах футболиста заинтересована "Рома".

Напомним, "Реал" рассматривает возможность обмена Деле Алли на одного из трех своих игроков. | soccernews.ru