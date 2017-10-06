Зидан определился с заменой для Модрича

Теги зинедин зиданреал мадридлука модричматео ковачич

Зидан определился с заменой для МодричаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заменой для ключевого полузащитника своей команды Луки Модрича.

Как информирует испанская пресса, по мнению наставника "сливочных", в будущем позицию 32-летнего хавбека в центре поля должен будет занять его соотечественник Матео Ковачич. Учитывая роль, которую французский специалист приготовил воспитаннику загребского "Динамо", он намерен воспрепятствовать его возможному отъезду в Италию, где в услугах футболиста заинтересована "Рома".

Напомним, "Реал" рассматривает возможность обмена Деле Алли на одного из трех своих игроков. | soccernews.ru

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