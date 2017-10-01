Зидан определился с заявкой на матч против "Эспаньола": Бэйл не примет участия в поединке

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой своей команды на сегодняшний матч Ла Лиги против "Эспаньола":

вратари: Навас, Касилья;

защитники: Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Ашраф, Техеро;

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Иско, Себальос, Асенсио;

нападающие: Роналду, Васкес, Майораль.

Напомним, Зидан высказался о проблемах Бэйла. | soccernews.ru