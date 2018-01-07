Зидан определился с заявкой на матч против "Сельты"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой своей команды на сегодняшний матч 18-го тура Ла Лиги против "Сельты".

Так, шанс сыграть против галисийского клуба имеют:

вратари - Навас, Касилья, Моха;

защитники - Вальехо, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес, Ашраф;

полузащитники - Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Иско, Ковач.

нападающие - Роналду, Бэйл, Майораль, Васкес.

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