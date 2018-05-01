Зидан определился с заявкой "Реала" на матч с "Баварией"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Баварии".

Вне состава ожидаемо оказались травмированные Дани Карвахаль и Иско.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан;

Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Марко Асенсио, Матео Ковачич, Дани Себальос;

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Напомним, что матч "Реал" - "Бавария" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 2:1.

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