Зидан определился с заявкой "Реала" на матч с "Баварией"
Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Баварии".
Вне состава ожидаемо оказались травмированные Дани Карвахаль и Иско.
Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан;
Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Марко Асенсио, Матео Ковачич, Дани Себальос;
Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.
Напомним, что матч "Реал" - "Бавария" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 2:1.
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