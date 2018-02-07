Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился со следующим местом своей работы, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в случае расставания с королевским клубом, 45-летний специалист планирует принять предложение Федерации футбола Франции о работе с национальной командой, где он должен будет стать заменой Дидье Дешаму.

Напомним, Зидан может потребовать продажи Иско. | soccernews.ru