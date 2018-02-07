Зидан определился со следующим местом своей работы

Теги зинедин зиданреал мадридфранциядидье дешам

Зидан определился со следующим местом своей работыГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился со следующим местом своей работы, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в случае расставания с королевским клубом, 45-летний специалист планирует принять предложение Федерации футбола Франции о работе с национальной командой, где он должен будет стать заменой Дидье Дешаму.

Напомним, Зидан может потребовать продажи Иско. | soccernews.ru

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