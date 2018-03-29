Зидан определился со своим будущим

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Зидан определился со своим будущимГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился со своим будущим, информирует Cadena Cope.

Так, по сведениям источника, 45-летний специалист принял решение продолжить свою работу с королевским клубом и в следующем сезоне.

Отметим, что слухи активно связывали Зидана с туринским "Ювентусом", ПСЖ и сборной Франции.

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