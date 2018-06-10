Зидан определился со своим будущим

Теги зинедин зиданювентусмассимилиано аллегри

Зидан определился со своим будущимБывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 45-летний специалист планирует вернуться к тренерской деятельности уже перед сезоном 2019/2020. Приоритетным для него будет вариант с работой в туринском "Ювентусе", который уже контактировал с ним и видит в нем замену своему наставнику Массимилиано Аллегри.

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по двум игрокам "Барселоны". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов