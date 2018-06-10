Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 45-летний специалист планирует вернуться к тренерской деятельности уже перед сезоном 2019/2020. Приоритетным для него будет вариант с работой в туринском "Ювентусе", который уже контактировал с ним и видит в нем замену своему наставнику Массимилиано Аллегри.

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по двум игрокам "Барселоны". | soccernews.ru