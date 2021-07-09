Зидан определился со своим будущим

Фото инстаграм Зинедина Зидана

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил, какую команду он возглавит следующей.

По информации ESPN, 49-летний специалист не хочет возвращаться к клубной работе и намерен отклонять все предложения.

Главная цель Зидана - пост главного тренера сборной Франции. Он готов ждать уход действующего рулевого "трёхцветных" Дидье Дешама.

Француз в конце мая покинул "Реал", расторгнув контракт, который действовал ещё один сезон.

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