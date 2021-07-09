Зидан определился со своим будущим
Фото инстаграм Зинедина Зидана
Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил, какую команду он возглавит следующей.
По информации ESPN, 49-летний специалист не хочет возвращаться к клубной работе и намерен отклонять все предложения.
Главная цель Зидана - пост главного тренера сборной Франции. Он готов ждать уход действующего рулевого "трёхцветных" Дидье Дешама.
Француз в конце мая покинул "Реал", расторгнув контракт, который действовал ещё один сезон.
Не пропустите: Дешам продолжит тренировать сборную Франции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"
-
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
-
Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича
-
Черчесов отказался от огромной неустойки от РФС
-
"Барселона" взяла в аренду австрийского таланта
Лента новостей
-
Куман высказался о будущем Гризманна
-
Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"
-
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
-
Зидан определился со своим будущим
-
В Кремле отреагировали на слухи о возможном назначении иностранца на пост тренера сборной России
-
В "Спартаке" прояснили ситуацию с будущим Джикии
-
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Далберта
-
Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу
-
1
Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
-
Харви Эллиот подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"
-
Роберто Карлос прокомментировал отставку Черчесова
-
Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича
-
Марио Фернандес объяснил, почему не разговаривает на русском языке
-
Хабиб дал прогноз на финал Евро-2020
-
Черчесов отказался от огромной неустойки от РФС
-
Помощник Витории охарактеризовал тренера "Спартака" тремя словами
-
Агент Влашича отреагировал на слухи об интересе "Бетиса"
-
"Барселона" взяла в аренду австрийского таланта
-
Дзюба попрощался с Черчесовым
-
Кокорин на 10 дней раньше вышел из отпуска: названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14