Зидан определился со своим будущим

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Зидан определился со своим будущим

Фото инстаграм Зинедина Зидана

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил, какую команду он возглавит следующей.

По информации ESPN, 49-летний специалист не хочет возвращаться к клубной работе и намерен отклонять все предложения.

Главная цель Зидана - пост главного тренера сборной Франции. Он готов ждать уход действующего рулевого "трёхцветных" Дидье Дешама.

Француз в конце мая покинул "Реал", расторгнув контракт, который действовал ещё один сезон.

Не пропустите: Дешам продолжит тренировать сборную Франции. | http://soccernews.ru
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