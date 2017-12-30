Зидан определился со своим первым летним подписанием

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Зидан определился со своим первым летним подписаниемГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился со своим первым подписанием в летнее трансферное окно.

Как информирует le10sport со ссылкой на испанские СМИ, по окончанию текущего сезона наставник "сливочных" хотел бы заполучить в свои ряды защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолу. Учитывая, что сумма отступных, прописанная в контракте 22-летнего бека с басками, составляет всего 40 миллионов евро, вполне вероятно, что руководство королевского клуба удовлетворит желания своего наставника.

Напомним, вратарь "Реала" может перейти в "Депортиво". | soccernews.ru

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