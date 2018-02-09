Зидан опроверг информацию о желании продать Иско

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Зидан опроверг информацию о желании продать Иско

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что слухи о его желании продать полузащитника Иско являются недостоверными.

"Я хочу, чтобы Иско остался в моей команде. Я хочу, чтобы он провёл в "Реале" всю оставшуюся жизнь. Он очень хорош, он это демонстрирует и всегда будет демонстрировать. Информация о его уходе - ложная" - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что за Иско могут побороться восемь европейских топ-клубов. | http://soccernews.ru

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